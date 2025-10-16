GALBIATE, SPORT ED EDUCAZIONE: AL VIA PERCORSO FORMATIVO CON PSICOLOGA

GALBIATE – Ha preso il via all’Auditorium Golfari di Galbiate il primo appuntamento del nuovo percorso formativo promosso a sostegno dello sport giovanile organizzato dal Sala Galbiate 1974. Ospite d’eccezione della serata Claudia Baruffaldi, psicologa dello sport, che ha condotto un incontro dal titolo emblematico: “L’alleanza tra famiglie e allenatori: un legame fondamentale per sostenere la crescita dei giovani atleti, dentro e fuori dal campo”.

L’iniziativa, aperta ad allenatori, genitori e dirigenti sportivi, ha avuto come obiettivo la promozione di una cultura sportiva più consapevole e partecipata, in cui il ruolo educativo degli adulti venga riconosciuto come parte integrante del percorso di crescita dei giovani atleti.

Durante l’intervento, l’esperta ha sottolineato come la collaborazione tra famiglie e allenatori sia oggi più che mai necessaria per costruire un ambiente positivo e stimolante, in cui i ragazzi possano svilupparsi non solo come sportivi, ma soprattutto come persone. Tra i temi affrontati: la comunicazione efficace tra adulti, la gestione delle aspettative, la fiducia reciproca e la capacità di affrontare i conflitti in modo costruttivo.

Ampio spazio è stato riservato anche al confronto con il pubblico, che ha partecipato con domande, riflessioni ed esperienze personali. Ne è nato un dibattito vivace e coinvolgente, che ha confermato l’importanza di momenti di formazione come questo, in grado di offrire strumenti pratici e nuovi punti di vista a tutti coloro che operano nel mondo dello sport giovanile.

Grande soddisfazione dagli organizzatori per la riuscita della serata, che ha registrato una partecipazione attenta e sentita. “È stato un momento prezioso – commentano – perché ha messo in luce quanto sia importante creare una rete educativa intorno ai ragazzi, dove famiglia e società sportiva lavorano insieme con rispetto e condivisione”. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla dottoressa Baruffaldi per la professionalità e la passione dimostrate, e al Comune di Galbiate per aver concesso l’uso dell’Auditorium Golfari, location ideale per ospitare questo genere di eventi.

Il percorso formativo proseguirà nei prossimi mesi con nuovi incontri e tematiche dedicate al benessere psicologico, alla comunicazione e alla relazione nel contesto sportivo. L’obiettivo è chiaro: promuovere uno sport che educhi, che accoglie e che sappia formare giovani capaci di affrontare con equilibrio le sfide dentro e fuori dal campo.