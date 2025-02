GALBIATE, VIGILI DEL FUOCO AIUTANO A SBLOCCARE UN AUTOARTICOLATO

GALBIATE – Vigili del fuoco in azione a Galbiate, in via 1° Maggio: il comando ha inviato un’autopompa dalla sede centrale su richiesta della polizia locale di Galbiate, per assistere un autoarticolato che era rimasto bloccato finendo erroneamente in una strada con pendenza elevata e non autorizzata al traffico pesante.

La squadra ha messo in sicurezza il veicolo, che da solo non riusciva ad arretrare, nell’attesa che una ditta privata trainasse in zona sicura il mezzo coinvolto. L’intervento è durato 2 ore.