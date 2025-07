GARLATE: OLTRE 1,8 MILIONI DI EURO PER RIQUALIFICARE 29 ALLOGGI ALER

GARLATE – ALER Bergamo, Lecco e Sondrio ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per i lavori di manutenzione straordinaria dello stabile residenziale di proprietà in via Strencetta 407 A/B/C – 499 a Garlate.

L’intervento, del valore complessivo di oltre 1.825.000 euro, riguarda 29 appartamenti e prevede importanti opere di rimozione dell’amianto dalla copertura, efficientamento energetico attraverso cappotto termico e sostituzione dei serramenti, oltre a interventi su impianti elettrici, idrici e impermeabilizzazioni. Parte dell’importo, pari a 244.459 euro, è finanziata da Regione Lombardia attraverso fondi stanziati con la D.G.R. XII/729 del 24/07/2023.

Il termine per l’avvio dei lavori di bonifica dell’amianto è fissato al 31 agosto, con ultimazione entro il 31 dicembre. La manifestazione di interesse, da presentare sulla piattaforma telematica SINTEL, scade il 28 luglio alle 10.

Tutti i dettagli dell’avviso, incluse le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale di ALER (https://www.aler-bg-lc-so.it/anno-2025/ avviso 59-2025) e sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.

“ALER è da sempre impegnata nell’efficientamento energetico dei propri edifici e nel reinvestire con attenzione le risorse disponibili per garantire il benessere e la salute degli inquilini. La rimozione dell’amianto è una delle priorità assolute su cui continuiamo a intervenire con decisione, anche grazie al prezioso supporto di Regione Lombardia” spiega il presidente di ALER Bergamo, Lecco e Sondrio, Corrado Zambelli.

Il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, ha espresso il proprio apprezzamento al presidente Zambelli per l’importante intervento di riqualificazione dello stabile di via Strencetta a Garlate.

“Desidero rivolgere un plauso al presidente Zambelli per l’importante opera avviata a Garlate: un investimento di oltre 1,8 milioni di euro che interessa 29 alloggi e che punta a migliorare la qualità della vita degli inquilini, attraverso la rimozione dell’amianto e l’efficientamento energetico” ha dichiarato Piazza.

Il sottosegretario ha inoltre ringraziato l’assessore regionale alla Casa e housing sociale, Paolo Franco, per il costante supporto e per aver sempre messo in primo piano la qualità dell’abitare. Grazie alla sinergia tra ALER e Regione Lombardia, resa possibile anche dalla D.G.R. N. 729 del 24/07/2023, è stato possibile attuare un progetto concreto, efficace e profondamente utile alla comunità.

“Il presidente Zambelli ha saputo interpretare con precisione le esigenze del territorio, trasformandole in azioni reali” ha concluso Piazza. “Continuiamo su questa strada, con impegno e responsabilità, per restituire dignità, sicurezza e qualità alla casa di ogni cittadino lombardo.”