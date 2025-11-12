GARLATE-PESCATE: UNDER 12 IN TESTA AL GIRONE, IN CRESCITA L’UNDER 10

GARLATE – Grinta, gioco e spirito di squadra: è questo il marchio di fabbrica dei Falchi del Garlate, protagonisti di un inizio di stagione entusiasmante. Dopo quattro giornate, l’Under 12 vola in testa al Girone A, a punteggio pieno, condividendo la vetta con il Premana. L’esordio stagionale, sul difficile campo di Lierna, regala subito emozioni e spettacolo: partita tirata fino all’ultimo, decisa da un gol di scarto (6-7) in un botta e risposta continuo. Alla seconda giornata, la prima in casa, i Falchi alzano il ritmo e conquistano una vittoria convincente per 6-2 contro il Rogeno 2014, mostrando solidità e gioco corale.

A Bellano, sotto una pioggia battente e una fitta nebbia, arriva un altro successo di carattere: avanti 4-0, i Falchi subiscono il ritorno dei padroni di casa, che si portano fino al 4-5, ma nel finale arriva il gol del definitivo 6-4 che chiude i conti e consegna la terza vittoria consecutiva. Il derby contro il V Unite è invece un vero e proprio spettacolo offensivo: nonostante una formazione rimaneggiata, i ragazzi di Garlate si impongono con un travolgente 15-3, offrendo la miglior prestazione stagionale e consolidando la leadership in classifica.

UNDER 10: FALCHETTI IN CRESCITA TRA GIOCO E DETERMINAZIONE

Percorso più altalenante ma in costante crescita per l’Under 10, rinnovata e con diversi volti nuovi — a partire dal tecnico, che sta costruendo un gruppo affiatato e combattivo. L’esordio in casa è amaro: il Lierna passa di misura (1-2) in una gara dove ai piccoli falchetti è mancata un po’ di lucidità sotto porta.

Il riscatto arriva subito: vittoria netta per 3-0 in trasferta a Esino, seguita da un convincente 7-0 contro gli Aquilotti Alta Valassina, prima gioia casalinga della stagione. Il gioco cresce, la squadra comincia a girare e i risultati si vedono.

Solo il Bellano riesce a fermare la corsa garlatese: match equilibrato e combattuto, chiuso sul 5-3 per i padroni di casa, ma con tante indicazioni positive per il futuro.

Con una Under 12 lanciatissima e un’Under 10 in crescita, il settore giovanile dei Falchi conferma la bontà del lavoro svolto: passione, tecnica e spirito di squadra che fanno volare alto i colori di Garlate.

RedSpo