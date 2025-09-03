GATTINO ABBANDONATO A PERLEDO. TAGLIA DA 1.000 EURO SUL COLPEVOLE

PERLEDO – Si aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda della gattina recuperata in una campana della raccolta del vetro a Perledo, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e di Cinzia Caracciolo del Servizio di Recupero Animali ATS, insieme al veterinario ATS di turno.

Sandro Lavelli, referente per la Provincia di Lecco della Lega per l’Abolizione CacciaLuigi Parea, presidente dell’Associazione Pro Parco Nostri Amici Animali di Lecco, hanno annunciato che “quando la persona colpevole del vergognoso gesto sarà identificata e denunciata, le rispettive associazioni si costituiranno al processo come parte civile

