GATTINONI SABATO SI RICANDIDA A SINDACO DOPO 5 ANNI (+1 CAUSA COVID)

LECCO – Sabato 20 settembre, presso il Parco Isola della Felicità a Pescarenico, Mauro Gattinoni lancerà ufficialmente la sua candidatura per un secondo mandato da sindaco di Lecco, in vista delle elezioni comunali del 2026. Sostenuto dalla coalizione di centrosinistra che lo ha già accompagnato nell’avventura amministrativa del 2020, Gattinoni punta a proseguire un percorso iniziato in una delle fasi più delicate della storia recente, segnato dagli effetti della pandemia di Covid-19.
La giunta guidata da Gattinoni ha beneficiato della proroga di un anno rispetto alla normale durata del mandato quinquennale, una misura resa necessaria dall’emergenza sanitaria che nel 2020 portò allo slittamento delle elezioni comunali in autunno, consentendo così all’amministrazione di governare per sei anni invece dei consueti cinque. Il centrosinistra lecchese appare attualmente compatto nel sostegno al sindaco uscente, mentre nel centrodestra la scelta del candidato sfidante resta in via di definizione.
RedPol