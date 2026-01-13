GATTO INVESTITO, OMESSO SOCCORSO: CHE DICE LA LEGGE E COME COMPORTARSI

BALLABIO – Una nostra lettrice di Ballabio racconta che la mattina dello scorso 2 gennaio il suo gatto Matisse è stato investito proprio di fronte a casa, nel tratto della Provinciale che attraversa il paese. La donna non se ne è accorta se non quando le hanno detto che un gatto rosso era stato investito. La famiglia è subito scesa in strada intorno alle 10 alla ricerca del felino, ma senza ritrovarlo. A quel punto i proprietari del gatto hanno pubblicato su Facebook un annuncio per cercare di ritrovarne quantomeno il corpicino.

La sera verso le 23 un signore ha dichiarato di averlo spostato lui dalla strada, assicurando che il gatto di appena sette mesi fosse morto. Resta il fatto che chiunque lo abbia investito non ha avvisato direttamente i proprietari e nemmeno chi lo ha poi rimosso dalla via. Sarebbe stato facile informarli, visto che il gatto maschio era dotato di microchip. Successivamente, la padrona del povero gatto ha anche dovuto fare la denuncia di smarrimento.