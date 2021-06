PREMANA – Dopo averlo sostenuto in qualità di preparatore atletico a Milan e Napoli, c’era da aspettarsi che Rino Gattuso lo avrebbe riconfermato nel suo staff anche per la nuova esperienza: ecco allora che il 52enne premanese Dino Tenderini per la prossima stagione sarà a Firenze, nel tentativo di riportare “la viola” tra le grandi del calcio nazionale.

Tenderini è entrato nella cerchia dei fedelissimi di Ringhio, dal momento che dopo averlo incontrato sulla panchina rossonera non l’ha più lasciato…