GD: “AMMINISTRATORI DI FUTURO”, SLITTA IL PRIMO APPUNTAMENTO

LECCO – I Giovani Democratici della provincia di Lecco annunciano con rammarico il rinvio del primo evento del ciclo “Amministratori di Futuro“, originariamente previsto per la serata di oggi, 20 Marzo 2024. La decisione di rimandare l’evento è stata presa a seguito dell’indisponibilità improvvisa di uno dei relatori principali.

L’incontro, che avrebbe visto la partecipazione di illustri relatori come il Bicepresidente del Consiglio regionale Delbono e la consigliera comunale di Monza, Sarah Brizzolara, è stato concepito per offrire un’importante occasione di formazione e dibattito politico per i giovani amministratori del territorio.

I Giovani Democratici della provincia di Lecco garantiscono che una nuova data per l’evento sarà comunicata al più presto, al fine di assicurare il coinvolgimento di tutti coloro che hanno mostrato interesse e di mantenere viva l’opportunità di crescita e confronto politico.