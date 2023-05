LECCO – È ufficialmente programmato per sabato 27 maggio il Congresso dei Giovani Democratici della Lombardia a Lecco, al Parco di Villa Gomes. Sarà un momento politico che vedrà come apertura l’intervento di diversi esponenti di spicco: dal segretario regionale Pd Vinicio Peluffo, ai segretari reggenti nazionali dei Giovani Democratici Caterina Cerroni e Davide Skenderi. Interverranno per un saluto anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il segretario provinciale PD Manuel Tropenscovino.

Saranno presenti anche diversi consiglieri regionali del gruppo PD, tra cui il capogruppo Pierfrancesco Majorino, associazioni del terzo settore e organizzazioni giovanili studentesche e lavorative.

Il congresso regionale vedrà protagonista il candidato Marco Redolfi, vicesegretario uscente e responsabile organizzazione, affiancato da Anna Zambon, anche lei vicesegretaria uscente e responsabile enti locali. La loro mozione congiunta verte sull’azione politica relativa alle nuove generazioni, con particolare attenzione a temi chiave come lavoro, diritti, ambiente, casa e saperi. Ambiti sinergici e connessi tra loro, che dovranno essere elaborati a pari livello. Un altro punto fondamentale è la prossimità del livello regionale al singolo iscritto o iscritta, aprendo anche oltre ai confini della giovanile stessa.

“Siamo molto contenti della risposta che i territori stanno danno a questo percorso congressuale, sabato a Lecco sarà una grande festa, un evento che testimonierà anche la capacità politica e istituzionale della nostra organizzazione – dice Redolfi -. Dal giorno dopo inizieremo con concretezza a lavorare e a valorizzare il forte capitale umano e istituzionale di cui disponiamo. “Non vediamo l’ora di continuare a portare avanti le vecchie battaglie e di intraprenderne di nuove – aggiunge Zambon -. Regione Lombardia ha grandissime potenzialità ma anche tanti problemi, soprattutto per la nostra generazione. La giovanile sarà al fianco di tutti gli studenti, lavoratori e cittadini e cittadine lombarde con proposte e proteste”.

“Sabato prossimo avremo il piacere, e l’onore, di ospitare nella nostra città di Lecco tante ragazze e ragazzi da tutta la Lombardia per il Congresso regionale dei Giovani Democratici – ha dichiarato il segretario Pietro Radaelli – Durante l’ultima assemblea regionale, la vicesegretaria regionale Anna Zambon aveva proposto di tenere il prossimo congresso in un parco, e io non ho potuto non proporre il nostro meraviglioso parco a Villa Gomes! Sabato Lecco sarà al centro della Lombardia in un momento importante di discussione e di rinnovo per un’organizzazione giovanile estremamente radicata nei territori, come hanno dimostrato anche le ultime Elezioni Regionali. I Giovani Democratici sono capaci di portare proposte concrete e di essere molto apprezzati alle urne in termini di preferenze, come successo anche nella nostra provincia. Vogliamo essere sempre più parte del cambiamento: nel nostro territorio i giovani del Partito Democratico sono tante e tanti, e si impegnano come consiglieri comunali o con altre cariche importanti, come il segretario provinciale del partito, Tropenscovino. Dopo i buoni riscontri degli ultimi mesi ci teniamo a rilanciare la nostra attività politica per essere determinanti e dare un apporto positivo a Lecco e alla sua provincia”.

F. S.