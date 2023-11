GDF LECCO: ARRESTATA UNA COPPIA IN POSSESSO DI QUASI 5 KG DI “MARIA”

LECCO – I Finanzieri del Comando Provinciale di Lecco hanno tratto in arresto due persone che trasportavano nella propria auto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (marijuana).

I militari della Guardia di Finanza hanno fermato per un controllo nel tardo pomeriggio del 16 novembre, lungo la Sp 72 a nord del capoluogo (tra Lecco e Abbadia Lariana), un autoveicolo con a bordo due persone. Una rapida ispezione del mezzo ha consentito di rinvenire, all’interno del bagagliaio, delle buste di plastica contenenti la droga. Durante le operazioni uno degli occupanti il veicolo, un uomo, ha reagito con violenza contro i Finanzieri.

Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lecco si è quindi proceduto alla perquisizione delle abitazioni in uso alla coppia, con il supporto delle unità cinofile antidroga messe a disposizione dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como. Le perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, nonché la strumentazione per il confezionamento della droga, ovvero bilancini di precisione e macchine per il sottovuoto. Complessivamente sono stati posti sotto sequestro quasi 5 kg di marijuana.

Per il principio della presunzione di innocenza, “la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna”.