GEL LAORCA: APERTE LE ISCRIZIONI PER LA GITA AL RIFUGIO SONINO AL COLDAI

LECCO – In attesa della gita di domenica 22 giugno in Val di Fez (Engadina – Svizzera), il GEL Laorca anticipa uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la classica “due giorni” in programma sabato 5 e domenica 6 luglio al Rifugio Sonino al Coldai , sotto l’immensa parete nord-ovest del Civetta (Dolomiti).

La partenza per Listolade (Alleghe – BL) è fissata alle 5:30 al parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri, e il costo del Rifugio Sonino al Coldai, con trattamento di 1/2 pensione in camerata, è di 61 euro per i Soci CAI e di 71 euro per i non Soci (bevande escluse).

Le iscrizioni sono entro e non oltre mercoledì 2 luglio (e comunque fino a esaurimento dei 30 posti disponibili) versando una caparra di 20 euro direttamente in Sede GEL o con un bonifico sul C/C del Gruppo (IBAN: IT46 D062 3022 9000 0001 5177 139 – mandare poi mail con copia dell’operazione).