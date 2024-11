GEL LAORCA: DOMENICA 10 NOVEMBRE GITA AL RIFUGIO RESEGONE

LECCO – Prima della chiusura invernale, il GEL – Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza per domenica 10 novembre una gita al Rifugio Resegone, in Valle Imagna (BG), attraverso l’anello Morterone – Rifugio Resegone – Costa del Palio.

Il programma prevede il ritrovo e partenza per Morterone, alle 8:30 al parcheggio del supermercato A&O in via Provinciale 25 a Ballabio, con mezzi propri.

Dal paesino di Morterone (1070 metri), passando per la Sorgente delle Forbesette (1380 metri) e la Bocca di Palio (m 1390), si raggiunge il Rifugio Resegone (1265 metri – 1:45 ore), dov’è previsto il pranzo.

Nel pomeriggio il ritorno a Morterone (2:15 ore) percorrendo la panoramica Costa del Palio, splendido belvedere su tutta la Val Imagna e le Prealpi Bergamasche.

Rientro a Lecco previsto nel tardo pomeriggio.

Il pranzo è previsto al Rifugio Resegone con menù “alla carta”. Le prenotazioni si ricevono entro giovedì 7 novembre, con un messaggio al 320/4161590 o via mail all’indirizzo info@gel-laorca.org. Tutti coloro che invece volessero pranzare al sacco, potranno farlo nei prati intorno al Rifugio.

Gli organizzatori raccomandano a tutti i soci partecipanti abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguati a un percorso escursionistico di media montagna (consigliati bastoncini da trekking – non sono ammesse scarpe da tennis) e rammentano che per partecipare occorre essere soci GEL.