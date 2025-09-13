GEL LAORCA: DOMENICA 21 GITA AL MONTE RESEGONE

LECCO – Il GEL – Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza una gita al Monte Resegone (Prealpi Lecchesi), prevista per domenica 21 settembre.

Alle 8:30 è previsto il ritrovo e partenza per Olino di Morterone, al parcheggio del negozio A&O in via Provinciale 25 a Ballabio, con mezzi propri.

Dalla Forcella di Olino (m 1158) si salirà alla panoramica vetta del Monte Resegone (m 1875 – 2:30 ore) passando per la Sorgente delle Forbesette (m 1410) e il Colletto di Brumano (m 1538).

Ritorno alla Forcella di Olino (2:00 ore) lungo lo stesso itinerario percorso in salita.

Rientro a Lecco previsto nel tardo pomeriggio.

Difficoltà: E – Dislivello in salita: 717 m – Tempo totale di percorrenza: 4:30 ore

Il pranzo è previsto al sacco.

Si raccomanda a tutti i Soci partecipanti abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguati a un percorso escursionistico di alta montagna (consigliati bastoncini da trekking – non sono ammesse scarpe da tennis) e si rammenta che per partecipare occorre essere soci GEL.

Si ricorda che le escursioni sono riservate ai soci GEL in buone condizioni di salute, preparati alle caratteristiche fisiche e tecniche del percorso e che si impegnano a rispettare un adeguato codice comportamentale. Non è prevista la presenza di accompagnatori: gli organizzatori presenti curano solo il buon andamento degli aspetti logistico-organizzativi; è loro facoltà modificare, in modo anche sostanziale, il programma dell’escursione senza che questo possa in alcun caso dar luogo a contestazioni.

Il GEL declina ogni responsabilità in caso di incidenti – È obbligatoria la conferma di partecipazione alle gite.