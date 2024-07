GEL LAORCA, DOMENICA 7 LUGLIO UNA GITA ALL’ALPE DELEGUAGGIO IN VALVARRONE

LECCO – In seguito allo spostamento della “due giorni” in Val Formazza al weekend del 27 e 28 luglio, domenica 7 luglio il GEL – Gruppo Escursionisti Laorchesi recupererà la gita all’Alpe Deleguaggio in Valvarrone, sperando che il maltempo conceda una tregua.

La partenza per Premana è fissata alle 7:45 al parcheggio del negozio Brico OK a Colle di Balisio (Ballabio), con mezzi propri. Partendo da Premana (943 metri) e passando per le Cascine di Gorla (986 metri), i borghi di Zucco (1010 metri) e Gianelli (1111 metri) e la Cappelletta di Masentighe (1517 metri) si raggiungerà poi l’Alpe Deleguaggio (1685 metri – 2:45 ore). Successivamente il ritorno a Premana (2:15 ore), toccando la panoramica Alpe Solino (1600 metri) e l’Alpe Premaniga (1410 metri). Il rientro a Lecco è previsto nel tardo pomeriggio.

Il pranzo è previsto al sacco.

Il percorso è di difficoltà E, il dislivello in salita di 742 metri e il tempo totale di percorrenza di 5 ore.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’indirizzo mail info@gel-laorca.org, al numero di telefono 320 4161590 e consultare il sito www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca