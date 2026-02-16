GEL LAORCA: ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL PROSSIMO BIENNIO

LECCO – Il GEL Laorca ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo, definendo la squadra che guiderà l’associazione nel prossimo biennio. L’assemblea dei soci ha confermato la volontà di proseguire con un gruppo di lavoro solido, capace di portare avanti le attività escursionistiche e sociali che da anni caratterizzano il sodalizio laorchese.

Alla guida del gruppo è stato confermato Massimo Vicari, che continuerà a ricoprire il ruolo di presidente. Al suo fianco, come vicepresidente, è stato scelto Alberto Magni, già attivo nell’organizzazione delle iniziative e punto di riferimento per molti soci. La gestione amministrativa sarà affidata a Adriano Ferrario, nuovo tesoriere, mentre Gianluigi Baruffaldi assumerà l’incarico di segretario.

Confermati anche i responsabili del tesseramento, con Roberto Spreafico per il gruppo e Simone La Rosa per la parte legata alla FIE. La programmazione delle escursioni sarà curata da un team affiatato composto da Guido Aldé, Alberto Magni, Simone La Rosa e dallo stesso presidente Vicari, con l’obiettivo di proporre un calendario ricco e adatto a tutte le età.

Un ruolo fondamentale sarà ricoperto dal gruppo dedicato alla manutenzione dei sentieri, formato da volontari esperti e appassionati: Guido Aldé, Gianluigi Baruffaldi, Pietro Bolis, Giuseppe Ghislanzoni, Pasquale La Rosa e Walter Buffoni. La loro attività, spesso silenziosa ma indispensabile, garantisce sicurezza e fruibilità ai percorsi del territorio. A completare il quadro organizzativo, la conferma di Giancarlo Airoldi come addetto stampa esterno.

