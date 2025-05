GEL LAORCA: L’8 GIUGNO LA TRAVERSATA DA CAMOGLI A PORTOFINO

LECCO – In attesa della gita alla Cima della Rosetta in Val Gerola (SO), prevista per questa domenica, il GEL Laorca informa che il prossimo appuntamento sarà la meravigliosa traversata da Camogli a Portofino (Golfo del Tigullio – GE), fissata per domenica 8 giugno.

Per questioni legate alla nuova normativa di guida per gli autisti, la partenza è fissata alle 6 al parcheggio fra il Cimitero e l’ASSL in via Vittorio Bachelet a Oggiono. Il costo del pullman A/R è di 35 euro a persona (20 per i bambini al di sotto dei 14 anni): la gita verrà fatta solo al raggiungimento di almeno 35 partecipanti. Pranzo al sacco.

Le prenotazioni si ricevono nella sede GEL, via mail all’indirizzo info@gel-laorca.org o con un messaggio al numero 320/4161590, versando una caparra di 10 euro (direttamente ai responsabili in sede o con un bonifico sul C/C del Gruppo).

La gita è aperta anche ai “non camminatori”: avranno infatti la possibilità di scendere a Camogli da dove, in battello, sarà possibile raggiungere facilmente San Fruttuoso, Portofino e Santa Margherita Ligure (quest’ultima raggiungibile anche in treno).