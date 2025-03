GEL LAORCA: LA PRIMA GITA DEL 2025 AL PARCO SPINA VERDE

LECCO – Dopo la lunga pausa invernale, GEL Laorca annuncia la prima uscita della stagione 2025: la gita nel Parco Spina Verde (Como) in programma domenica 16 marzo. La partenza per Cavallasca (CO) è fissata alle 8 al parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri.

Partendo da Cavallasca (m 395) e toccando il Fortino del Monte Sasso (525 metri), baluardo della Linea Frontiera Nord, e il Pin Umbrella (610 metri), punto più alto del Parco e grandioso balcone naturale sul ramo occidentale del Lario, il gruppo raggiungerà la Cima del Monte Croce (536 metri – 3 ore), dov’è previsto il pranzo al sacco.

Nel pomeriggio, percorrendo tutta la dorsale del Parco (sentiero numero 1) e passando per il panoramico Castello del Baradello (430 metri), che domina dall’alto tutta la zona, gli escursionisti raggiungeranno Como (250 metri – un’ora e mezza), per poi ritornare a Cavallasca con le auto lasciate al mattino.