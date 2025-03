GEL LAORCA SI AFFILIA ALLA FIE E APRE IL TESSERAMENTO PER IL 2025

LECCO – GEL Laorca si affilia con la Federazione Italiana Escursionismo (FIE) e apre il tesseramento per l’anno 2025. Le quote sociali di tesseramento GEL per il 2025 rimangono di 10 euro per socio ordinario e di 5 euro per bambina/o inferiore ai 14 anni. A questo si aggiungono i 18 euro del tesseramento 2025 alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE), per tutti coloro che vorranno assicurarsi.

Il tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE), che avviene tramite le associazioni affiliate, garantisce al singolo socio un’assicurazione per infortunio personale e per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) valida per l’intero anno solare (365 giorni) per l’attività agonistica e dilettantistica, svolta anche singolarmente, relativa alle specialità comprese nello statuto: escursionismo da grado T a EEA, alpinismo fino al grado 4°, ferrate fino al grado D, ciaspolate fino al grado WT4, sci alpino/snowboard, sci di fondo, ciclo-escursionismo, arrampicata su parete artificiale, etc. a eccezione degli sport estremi (alpinismo oltre il grado 4°, sci-alpinismo, free climbing, sci alpino fuori-pista, parapendio, etc.).

Chiaramente chi ha già rinnovato la tessera GEL per l’anno in corso, potrà richiedere anche quella FIE, versando solo 18 euro. Anche per il 2025 ci si potrà tesserare online: in pratica sarà sufficiente fare un bonifico sul conto corrente del GEL (IBAN: IT46 D062 3022 9000 0001 5177 139) e inviarne una copia all’indirizzo info@gel-laorca.org . L’assicurazione FIE entrerà in vigore dopo pochi giorni e la tessera verrà spedita via mail, mentre la ricevuta e il bollino GEL saranno consegnati alla prima occasione di incontro.

Prima di ogni attività individuale e/o allenamento è obbligatorio inviare una comunicazione scritta (via mail, messaggio, WhatsApp) al presidente del GEL indicando chiaramente il giorno di inizio attività e la durata dell’attività stessa (qualora non venga precisata la durata, la compagnia considererà valida la copertura solo nella giornata di inizio attività). In caso di incidente, senza la comunicazione preventiva di cui sopra, non sarà possibile usufruire dell’assicurazione.