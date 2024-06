UN “TREKKING URBANO” ALL’ANTICO BORGO DI CIVATE CON IL GEL DI LAORCA

CIVATE – Dopo il buon successo del primo “evento di carattere culturale”, organizzato a marzo di quest’anno, il GEL Laorca è pronto con la seconda proposta: un trekking urbano dell’antico Borgo di Civate, fissato per sabato 15 giugno.

Il ritrovo è previsto alle 15:45 presso la Chiesa Parrocchiale di Civate: il percorso proposto ha una durata complessiva di circa 2 ore ed è adatto anche a persone con disabilità fisica. Al termine della visita, ci sarà la possibilità di cenare alla Festa Patronale dei Santi Vito e Modesto in piazza Antichi Padri a Civate.