GEL LAORCA, VENERDÌ 24 L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

LECCO – Per il GEL Laorca, il primo appuntamento della nuova stagione 2025 è l’Assemblea Ordinaria dei Soci GEL, in programma venerdì 24 gennaio alle 13 in prima convocazione e, qualora non venisse raggiunto il numero legale, alle 21 in seconda convocazione presso la Sede di via Spreafico 10 a Lecco (Oratorio di Laorca).

I punti all’ordine del giorno saranno:

relazione morale al 31 dicembre 2024; approvazione rendiconto economico – finanziario 2024; tesseramento GEL 2025; presentazione programma d’attività 2025; varie ed eventuali.

Tutti i soci sono invitati a partecipare.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’indirizzo mail info@gel-laorca.org, al numero di telefono 320 4161590 e consultare il sito www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca