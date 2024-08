GEMELLAGGIO. DELEGAZIONE LECCHESE A IGUALADA, UN LEGAME TRENTENNALE

LECCO – Dal 22 al 24 agosto una delegazione del Comitato Gemellaggi di Lecco e dell’Amministrazione Comunale di Lecco ha fatto visita alla città di Igualada, in Spagna, in occasione della tradizionale Festa Major. Questo evento ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare i legami tra le due città, unite da un sodalizio di amicizia che nel 2025 celebrerà il 35º anniversario.

La delegazione lecchese, composta da Elena Bassetti e Nicola Pontiggia del Comitato Gemellaggi e dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale Pietro Regazzoni e Cinzia Bettega è stata accolta con entusiasmo dalle autorità locali di Igualada. La visita è stata arricchita dalla presenza di una delegazione della Cooperativa “La Quercia”, guidata dal referente Michele Plebani, che ha portato un ulteriore contributo allo scambio culturale e istituzionale tra le due città.

Durante l’incontro, le delegazioni hanno discusso e messo solide basi per una possibile partecipazione congiunta a un bando europeo dedicato alle “Twin Cities“, un’iniziativa che potrebbe ulteriormente consolidare il rapporto di collaborazione tra Lecco e Igualada, ampliando le opportunità di scambi culturali e istituzionali a livello europeo.

Il gemellaggio tra Lecco e Igualada, nato nel 1990, è un esempio tangibile di come le relazioni internazionali possano contribuire alla crescita reciproca e alla promozione di valori comuni, attraverso scambi continui che coinvolgono non solo le amministrazioni comunali ma anche le realtà associative e sociali dei rispettivi territori.