“GEMELLAGGIO MUSICALE” A MACON TRA LA STOPPANI E L’ISTITUTO PASTEUR

LECCO – Dal 18 al 22 marzo, le classi 3D e 3G ad indirizzo musicale delI’Istituto “A. Stoppani”, accompagnate dalle docenti di Lettere prof. Elena Moretti ed Elisabetta Rurali e dal prof. di pianoforte Pietro Berri, hanno provato l’esperienza del gemellaggio con due classi dell’Istituto Pasteur di Macon, in Francia. I loro coetanei francesi hanno ricambiato così l’ospitalità ricevuta dalla “Stoppani” a dicembre.

Il 19 marzo, presso l’auditorium del conservatorio Edgar Varese, le due scuole hanno tenuto un concerto in cui sono stati eseguiti brani suonati sia individualmente dalle due orchestre, con la direzione dell’orchestra italiana affidata ai professori Emilia Cappello e Mauro Salvador, sia unitariamente, a suggellare il legame tra i due istituti.

La “Stoppani” ha ricordato che “Il gemellaggio musicale permette non solo di mettere a frutto le competenze acquisite nell’ambito specifico, ma costituisce un’occasione unica di tessere relazioni tra i coetanei e le loro famiglie, nel caso specifico esercitando praticamente la lingua francese studiata a scuola. Occasioni come questa sono una valida opportunità per fare scuola “fuori da scuola”, per rendere coscienti gli alunni che la musica è un linguaggio universale che abbatte le barriere, per far germogliare nei ragazzi lo spirito di futuri cittadini europei”.

La scuola ha voluto in particolare ricordare la calorosa accoglienza del gruppo da parte delle famiglie, dei docenti dell’Ecole Pasteur, con un particolare ringraziamento alla professoressa Celine Besse, e dell’amministrazione comunale di Macon.