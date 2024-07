GERMANEDO. 70 BAMBINI FELICI AL TERMINE DEL “ROVICAMP 2024”

LECCO – Si è concluso il Rovicamp 2024, il camp estivo organizzato dalla Polisportiva Rovinata, dopo tre intense settimane di sport e non solo. Più di 70 bambini e ragazzi nati tra il 2011 e il 2017 hanno frequentato il campo sportivo della Rovinata e l’oratorio di Germanedo, divertendosi con gli amici provenienti anche da diverse società sportive della zona, che per 20 giorni non sono stati avversari ma compagni di avventura.

Una formula vincente quella studiata dai responsabili Roberto Ghilardi e Marco Nasatti, che da 4 anni a luglio trovano un’ottima soluzione per tante famiglie che vogliono tenere impegnati i propri figli.

Allenamenti di calcio e partite ovviamente, ma anche tanto altro: sei squadre che si sono affrontate in veri e propri tornei di freccette, badminton, calcetto e bocce, oltre alla gara individuale di tiro al bersaglio col pallone. Novità dell’anno le gite settimanali in piscina e il servizio compiti del mattino, per dare un valore aggiunto a ogni edizione.

È d’obbligo un elogio al gruppo cucina per i pranzi apprezzatissimi da grandi e piccoli, con un menù sempre vario e “a prova di nonna”. Per concludere la settimana ogni venerdì premiazioni dei vincitori e via, subito pronti a rimodellare le squadre e a ricominciare con nuovi amici la settimana successiva.

Insomma al Rovicamp ce n’è davvero per tutti i gusti e ogni anno è un grande successo. “Un grazie speciale va ai mister e a tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo alla riuscita di un progetto che è solo uno dei tanti che la Polisportiva Rovinata realizza per promuovere lo sport giovanile in tutte le forme” hanno tenuto a ribadire gli organizzatori.