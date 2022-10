LECCO – Soddisfazione negli organizzatori per la 2ª edizione del Torneo Mazzitelli Francesco a.m. organizzato dalla Polisportiva Rovinata che fa capo al rione lecchese di Germanedo. Il torneo, organizzato su più giornate, si è disputato sul campo sportivo della società di via Celestino Ferrario.

Francesco Mazzitelli è deceduto a 66 anni ad aprile 2020 a causa della pandemia da Coronavirus all’ospedale Manzoni e risiedeva proprio nel rione di Germanedo dove vivono la moglie e i tre figli. Grande tifoso della locale squadra, i tanti amici lo hanno voluto ricordare con il torneo a lui dedicato che dura ben sette giornate e coinvolge il calcio giovanile del territorio dagli Esordienti, ai Pulcini, ai Primi Calci, ai Piccoli Amici. Si tratta di un torneo molto apprezzato dalle società lecchesi perché introduce ai campionati di categoria e consente di “testare” la preparazione dei piccoli calciatori.

Tra i principali protagonisti i fanciulli delle scuole calcio: “Accompagnati dal tifo sfrenato che giungeva dagli spalti gremiti per tutta la giornata, i bimbi della scuola calcio hanno affrontato il primo torneo dell’anno – commentano gli organizzatori -. Tanta emozione dentro quelle divise coi numeri sulla schiena, come i calciatori veri, e tanta voglia di giocare, di esserci, di stare insieme, di mettere al collo una medaglia o alzare una coppa. Un intero pomeriggio aperto dai piccolissimi del 2017 che hanno entusiasmato il pubblico oltre ogni aspettativa, proseguito con i 2016 che hanno dato vita a un quadrangolare agguerritissimo, fino ad accendere le luci del campo sui grandi del 2015 che hanno combattuto fino all’ultima partita in due gironi agguerritissimi. Ma in questa giornata di gioia e di sport quasi passano in secondo piano gli ottimi risultati, per ricordarci che il divertimento e la voglia di stare insieme, a questa età, devono sempre essere più forti di tutto. Grazie a chi c’era e ha contribuito a rendere questa giornata una festa”.