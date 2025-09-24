“GERMANEDO SEGRETA”: ULTIMI POSTI PER VISITARE IL CAMPANILE

LECCO – Gli Amici di Germanedo fanno sapere che, come già annunciato, domenica 28 settembre in occasione della Festa Patronale della parrocchia dei Ss. Cipriano e Giustina, organizzano nel pomeriggio dalle 14:15 alle 17:30 un pomeriggio dedicato alla scoperta di “Germanedo segreta”.

Un evento in collaborazione con la parrocchia di Germanedo, l’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia, l’Ordine dei Cavalieri di Parte Guelfa e il Gruppo Campanari di S. Vittore al Corpo di Milano. Verranno aperti tre luoghi, tra loro molto vicini, normalmente non visitabili: il giardino di Villa Sironi, la chiesa privata della famiglia Invernizzi e il campanile di Germanedo, dove sarà possibile salire alla cella campanaria.

L’accesso al campanile, aperto per la prima volta al pubblico (consentito per ragioni assicurative ai soli maggiori di 16 anni) avviene esclusivamente su prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/1702120521299?aff=oddtdtcreator .

I posti stanno rapidamente esaurendosi e si consiglia a chi desidera vederlo (domenica le previsioni annunciano bel tempo, con possibilità pertanto di godere di un panorama mozzafiato dalla sua sommità) di prenotare per tempo.