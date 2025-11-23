GEROLAMO FONTANA DI TELETHON INCONTRA LE TERZE MEDIE DELLA “STOPPANI”

LECCO – Una mattinata speciale quella di venerdì 21 novembre organizzata dalla prof.ssa Nasini che ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “A. Stoppani” Lecco3.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di incontrare Gerolamo Fontana, presidente dell’associazione Uildm Lecco – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e anima di Telethon Lecco, impegnata da anni nella raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Durante l’incontro, Fontana ha raccontato la storia e la missione di Telethon, sottolineando l’importanza della solidarietà e del contributo di ciascuno per sostenere la ricerca.

Gli studenti hanno ascoltato con attenzione e curiosità, ponendo domande e riflessioni che hanno reso il dialogo vivo e partecipato.

L’iniziativa ha avuto un forte valore educativo: non solo ha permesso ai ragazzi di conoscere più da vicino il mondo del volontariato e della ricerca, ma ha anche trasmesso un messaggio di responsabilità sociale e di speranza.

Gli insegnanti, rappresentati dalla referente prof.ssa Nasini, hanno sottolineato come momenti di incontro con realtà del territorio siano fondamentali per la crescita personale e civica degli studenti, che imparano così a guardare oltre i confini della scuola e a sentirsi parte attiva della comunità.