CENTRO PERTINI: NUOVO AVVISO PER LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

LECCO – “A seguito della ridefinizione, in accordo con Anci, dei termini temporali per l’affidamento degli spazi del centro civico Sandro Pertini di Germanedo, il bando pubblicato nei giorni scorsi è stato sostituito con un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse“. Lo dice l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Lecco, Stefania Valsecchi.
Nuovo avviso, dunque, disponibile sul sito del Comune di Lecco, al quale possono partecipare soggetti singoli o organizzati, operanti o interessati a operare in ambito culturale, sociale, educativo, aggregativo, purché coerenti con le finalità del progetto.
Non cambia, invece, il termine: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente via Pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it entro le 12:30 di giovedì 15 gennaio 2026 con oggetto: “Manifestazione di interesse – Gestione Centro Civico Sandro Pertini”.
Per prenotare un sopralluogo o chiedere chiarimenti è possibile scrivere a servizio.giovani@comune.lecco.it. Maggiori informazioni, il bando completo e i moduli online.