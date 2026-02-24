GESTO ANTISPORTIVO, DIRIGENTE DEL BASKET LECCHESE VIA DA COMO

LECCO – Una segnalazione arrivata da un appassionato di basket lecchese riaccende il dibattito sul ruolo formativo degli allenatori nel settore giovanile.

Al centro del dibattito il match di Serie C tra Cermenate e Cerro, dove il tecnico della squadra di casa – anche responsabile del settore giovanile di tre società lecchesi – è stato protagonista di un gesto gravemente antisportivo. Posizionato nei pressi della linea laterale, avrebbe allungato la gamba per ostacolare un giocatore avversario in corsa verso la ricezione del pallone, facendolo cadere davanti alla panchina.

L’episodio, avvenuto sotto gli occhi di arbitri, giocatori e pubblico, ha immediatamente generato sconcerto e polemiche. Cermenate ha scelto la linea della fermezza, sollevando il tecnico dall’incarico poche ore dopo la gara.

“Mi chiedo che insegnamenti possa trasmettere ai giovani una persona che ha determinati comportamenti – la riflessione del lettore – . Da sportivo sto notando che sempre più “persone del genere” si trovano ad allenare ragazzi a cui dovrebbero insegnare prima di tutto la lealtà, la sportività e aiutarli a crescere come persone. Invece si basano solo su risultati e il loro ego personale“.

La segnalazione del nostro lettore, che denuncia un clima sempre più povero di valori educativi nel mondo giovanile, trova in questo episodio un esempio emblematico. Quando figure che dovrebbero rappresentare un modello per centinaia di ragazzi si rendono protagoniste di comportamenti contrari alla lealtà sportiva, il danno non è solo disciplinare: è culturale.

