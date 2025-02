GHEZZI: “VARIANTE S. GEROLAMO AVANTI, IL FINANZIAMENTO È STATO GARANTITO”

CALOLZIOCORTE – Il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi, dopo aver partecipato alla presentazione del Comitato per una diversa variante alla ex 639, ribadisce la sua disponibilità “a dialogare con tutti i cittadini e a mantenere un rapporto di collaborazione col Comitato, di cui apprezza la volontà di non dire un no a priori alla variante adottata, un’opera che ormai è stata incardinata e sarà presto finanziata, appena completato il progetto, come è stato più volte assicurato dagli organi competenti”.

“Tuttavia – aggiunge Ghezzi – la modifica alla variante sottoposta all’assemblea dal Comitato non convince, perché sposta il problema a Sala, area fortemente urbanizzata, oltre al fatto che, modifiche sostanziali al tracciato già approvato non sono possibili, come più volte ribadito in varie sedi, per le ragioni già espresse”.

