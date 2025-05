GIADA LIVI DELL’ISTITUTO PARINI TRIONFA NELLA GARA AFM 2025

LECCO – È un’alunna dell’ Istituto ‘G. Parini’ di Lecco la vincitrice dell’edizione 2025 della Gara Nazionale dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. Si chiama Giada Livi e frequenta la classe quarta nella sezione A. L’importante competizione svoltasi il 7 e 8 maggio scorsi a Piazzola sul Brenta all’Istituto di Istruzione Superiore ‘Rolando da Piazzola’ l’ha incoronata prima tra i 38 studenti partecipanti, provenienti da altrettanti istituti tecnici del nostro Paese.

La notizia del suo trionfo è arrivata nell’Istituto di via Badoni nei giorni scorsi, accompagnata da sorpresa che si è immediatamente sciolta in entusiasmo, dato che anche per un’eccellenza come Giada non era certo facile centrare il bersaglio e sbaragliare una concorrenza agguerrita, considerate la difficoltà e la molteplicità delle prove nelle quali i concorrenti si cimentano nell’arco delle due giornate della gara. I partecipanti vengono infatti testati nelle discipline qualificanti del loro percorso di studi, incentrato sulla gestione aziendale e finanziaria e sul marketing, con l’obbiettivo di preparare i futuri diplomati a lavorare in diversi settori come aziende private, banche, assicurazioni e pubblica amministrazione.

In particolare si cimentano in una temutissima prova di Economia Aziendale, materia regina del corso, della durata di cinque ore, e ulteriori prove di Inglese, Diritto ed Economia Politica, che hanno lo scopo di misurare le competenze conseguite attraverso lo studio, ma anche la capacità di affrontare e risolvere problemi e adattarsi a diversi contesti. Qualità che nel caso di Giada deve avere contribuito al risultato, insieme alla sua preparazione e determinazione, dato che, forse condizionata dal perfezionismo che la contraddistingue, era ritornata dalla due giorni soddisfatta dell’esperienza vissuta, ma convinta di non essere stata impeccabile nelle prove svolte.

E invece classificandosi prima ha portato sugli scudi anche la sua scuola, dove tra i primi a esultare è stata la dirigente Raffaella Maria Crimella. Per il Parini di Lecco si tratta infatti della prima vittoria in una gara dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, mentre l’unico precedente primo posto nella storia delle gare nazionali riguarda il corso Turismo e risale al 2011, quando a conquistarlo era stata un’altra pariniana, Monica Maggioni. Anche questa volta come in quel caso all’Istituto di via Badoni spetterà l’onore di ospitare le gare nazionali Afm, in base alla regola per cui l’organizzazione di ciascuna edizione del concorso compete all’istituto frequentato dallo studente risultato vincitore nell’edizione precedente. In occasione dell’evento, che avrà luogo nella primavera 2026, Lecco accoglierà quindi per un paio di giornate alcune decine di studenti provenienti da tutta Italia ed altrettanti docenti che li accompagneranno: una significativa opportunità di incontro e scambio culturale e al contempo una proficua occasione per fare apprezzare agli ospiti la bellezza della città e del suo territorio. Tanto che anche il sindaco Mauro Gattinoni ha ufficializzato la sua volontà di invitare prossimamente Giada in Comune per festeggiare la sua vittoria.

Ancora più tempestivo è stato invece il primo cittadino di Cremella, Cristina Brusadelli, che poche ore dopo la pubblicazione dei risultati del concorso ha telefonato alla giovane concittadina per esprimerle le sue congratulazioni. “In effetti non mi aspettavo l’entusiasmo e l’affetto da cui sono stata raggiunta in questi giorni”, rivela la studentessa. Oltre a insegnanti e compagni che l’hanno sostenuta, a farle pervenire i propri complimenti sono stati anche numerosi degli ex-avversari che hanno gareggiato con lei, con i quali ha avuto modo di fare conoscenza nei momenti di aggregazione che hanno contornato la competizione. Per festeggiarla i compagni della 4 A Afm e i loro professori si ritroveranno per un momento conviviale, che rappresenterà anche un’occasione per salutare l’anno scolastico ormai concluso, dal momento che la loro classe è attualmente in stage e le lezioni in aula sono terminate da qualche giorno.

Per Giada però all’orizzonte ci sono già nuovi obiettivi da centrare, a partire dai test da superare in estate per accedere all’Università ‘Luigi Bocconi’, visto che riguardo la prosecuzione dei suoi studi dopo il diploma ha già le idee chiare: “Vorrei frequentare un corso di laurea in ‘Economia e Management’ o ‘Economia e Finanza’ in lingua inglese”. In questa aspirazione è consapevole di seguire le orme del papà Daniele: “Anche lui ha fatto lo stesso percorso, si è diplomato in un indirizzo economico e poi si è laureato alla Bocconi. Mi ha trasmesso fin da quando ero piccola l’idea che fosse importante investire nello studio e nella formazione e l’interesse per le materie economiche”. Poi un cenno di commozione che contiene una dedica: “Devo dire che a proposito del mio risultato l’ho visto emozionato come poche altre volte, dato che non è una persona emotiva, ed è stato davvero bello”.