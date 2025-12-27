GIANLUIGI VALSECCHI VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MONASTERO LAVELLO

CALOLZIOCORTE – Dopo l’onorificenza conferita a Silverij, la nomina di Francesca Maggi come presidente di FNAARC Lecco e l’ingresso dell’ex sindaco di Bosisio Borgonovo nel CdA di Girasole, Gianluigi Valsecchi, nato a Calolziocorte e attualmente vice segretario Provinciale di Forza Italia, è stato nominato vice presidente della Fondazione Monastero del Lavello.

Il segretario Provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi, commenta: “Il compito che attende il nuovo CDA è arduo: risanare la Fondazione è una sfida complessa, ma siamo convinti che ci sia un buon margine di manovra. Grazie all’ausilio di un tavolo tecnico specializzato, la figura di Gianluigi, amministratore di lungo corso e dirigente di partito dalla professionalità indiscussa, è la personalità di cui il Lavello ha bisogno”.

Gagliardi sottolinea la missione cruciale che attende i nuovi vertici: “Il nuovo CdA, sotto la guida del presidente, avrà il compito fondamentale di interagire mettere in campo e interagire a fondo con tutte le proprie conoscenze territoriali e relazionali, sia a livello locale che sovraprovinciale per risollevare una Fondazione tanto cara ai cittadini di Calolziocorte e a tutti i residenti della Valle San Martino. Parliamo di un simbolo identitario che merita di tornare al suo antico splendore”.

“Valsecchi potrà contare sul sostegno della segreteria forzista di Calolziocorte guidata dagli assessori Gandolfi e Valsecchi – spiega Gagliardi -, insieme a figure esperte che con passione e attaccamento all’ente daranno il loro fondamentale contributo: Patrizia Milani, ex amministratrice e già in passato membro del CdA; Stefano Cavalli, referente d’area; la consigliera Comunale e Provinciale con importanti deleghe Silvia Bosio“.

Un passaggio fondamentale riguarda la sinergia tra le istituzioni: “Ringrazio il sindaco per la fiducia nell’aver nominato una figura professionale come Valsecchi. Al contempo, un ringraziamento sentito va alla presidente della Provincia per la serietà e la disponibilità che in questo periodo ha messo in atto per contribuire concretamente alla risoluzione della situazione”, conclude Gagliardi.