GIANNI AMELIO PORTA “CAMPO DI BATTAGLIA” AL NUOVO AQUILONE DI LECCO

LECCO – Mercoledì 2 ottobre Gianni Amelio sarà ospite al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco per presentare il suo film “Campo di battaglia”.

Il regista sarà presente in sala per le proiezioni delle 17.30 e delle 21, per incontrare il pubblico e presentare un film che dialoga con il passato guardando con lucidità al presente, consegnando una riflessione sulla guerra e sulla pace.

L’incontro sarà moderato dal critico cinematografico della Rivista del Cinematografo e di Famiglia Cristiana Gian Luca Pisacane.