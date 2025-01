GIARDINO NICHOLAS GREEN, PATTO PER LA SUA RIGENERAZIONE

LECCO – Sottoscritto un nuovo “patto di collaborazione” ai sensi del Regolamento approvato nel 2016 che disciplina la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni.

Approvata, infatti, nel corso dell’ultima seduta di giunta comunale, la proposta di Soroptimist International d’Italia Club Lecco avente ad oggetto il giardino pubblico Nicholas Green, sito in via Pizzi. Il “patto di collaborazione”, della durata di 2 anni, prorogabile per 1 ulteriore anno, ha ad oggetto la rigenerazione del parco attraverso la donazione di 3 altalene e di una casetta bookcrossing, la manutenzione e verniciatura di colore rosso, quale simbolo antiviolenza, di una panchina esistente, la posa di due targhe all’altezza degli ingressi al giardino e l’organizzazione al suo interno di eventi educativi e ricreativi, culturali e sociali in collaborazione con enti, associazioni e scuole.

Così l’assessore alla Cura della città e Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi: “Ringrazio il Soroptimist, che in occasione del suo 50° di fondazione, ha deciso di donare al parco Nicholas Green una nuova postazione gioco con 3 altalene, di cui una inclusiva, che andrà a sostituire la vecchia altalena esistente. Ma il progetto è di più ampio respiro perché la volontà dell’associazione è di organizzare eventi nel parco: un luogo pubblico, di ognuno e di tutti, dove condividere, integrarsi e vivere esperienze insieme. Uno spazio della comunità per la comunità”.