LECCO – Oggi 25 maggio ricorre la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sul preoccupante fenomeno che colpisce a livello internazionale il mondo dell’infanzia.

Per l’occasione il Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, in collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha realizzato un pieghevole informativo, contenente utili consigli per prevenire e contrastare il citato fenomeno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di informare i giovani e la cittadinanza sui rischi connessi ai fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, della violenza domestica e della violenza di genere, cercando di garantire che nessun minore scomparso venga dimenticato e che non si interrompano mai le ricerche.

Nel pieghevole pensato per l’occasione sono contenute indicazioni utili a chi è vittima di violenza, per chiedere aiuto anche ai primi segnali di difficoltà che apparentemente potrebbero sembrare insignificanti.

Nella mattinata personale della Polizia di Stato della Questura cittadina, coadiuvato da personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco, sarà presente alla stazione ferroviaria, dove sensibilizzerà la cittadinanza ed in particolare gli studenti sulle tematiche indicate, con l’invito a contattare sempre la Polizia di Stato in tutti i casi di difficoltà e di bisogno di aiuto, provvedendo anche alla distribuzione dell’opuscolo informativo. Analoga iniziativa avrà luogo davanti al Liceo Statale G.B. Grassi.

Altre iniziative verranno organizzate nei prossimi giorni nel centro cittadino di Lecco, con relativa distribuzione di materiale informativo, e sarà anche l’occasione per ricordare la campagna informativa “Questo non è amore”, emblema dell’impegno della Polizia di Stato contro la violenza di genere.