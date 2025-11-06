LA GIORNATA DEL RICORDO PER I SOCI DEL GEO CAI AI PIANI DEI RESINELLI

LECCO – Il 5 novembre alla Chiesa del Sacro Cuore dei Piani Resinelli la tradizionale giornata del ricordo del GEO, Gruppo Età d’Oro che coordina i Seniores del CAI di Lecco. Un’occasione per ricordare tutte le persone che ci hanno lasciato e rivolgere un pensiero anche a chi ha molto ha dato per la vita del sodalizio, che ha superato i trent’anni di esistenza.

La messa, celebrata da don Aldo Milani di Abbadia Lariana, è stata preceduta da una sgambata presso la terrazza belvedere dove, grazie alla luminosa e calda giornata, si è potuto apprezzare lo splendido panorama.

Il gruppo, condotto dal presidente Michele Bettiga e dal vice Angelo Maggi, era composto da 84 persone, alle quali si sono aggiunte le altre che hanno presenziato alla celebrazione eucaristica.

Come sempre la mattinata si è degnamente conclusa con un pranzo conviviale ospitato dalla SEL locale.

M. C.