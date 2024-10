GIORNATA DELLA SALUTE MENTALE: GLI APPUNTAMENTI CON LA LIBRERIA MASCARI5

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale di giovedì 10 ottobre, la Libreria Mascari5 della cooperativa sociale La Vecchia Quercia, in collaborazione con Consorzio Consolida, propone una serie di iniziative per sensibilizzare su questo tema così importante e delicato.

Per quest’anno, la scelta è di mettere in evidenza una forma particolare di disagio psichico, ossia quella dei Disturbi della Nutrizione e Alimentazione, che vede, a livello italiano, una crescita significativa e costante di persone, soprattutto giovani, che ne soffrono.

Quindi giovedì 10 ottonre alle 20.45 presso la Libreria Mascari5 in via Mascari 5 a Lecco, ci sarà una lettura scenica a due voci dal titolo “Dicono che son pazzo” a cura dell’associazione Architetti delle Parole, di e con Carlo Arrigoni e Mattia Cattaneo, che trae spunto da libri, poesie, testimonianze e racconti di persone più o meno note con disagio psichico ed esperienze di istituzionalizzazione. Accesso gratuito, con prenotazione entro le 12 del giorno stesso dell’evento.

Ci sarà poi il lancio web del video “Mangia” che racconta, in chiave performativa e artistica, il percorso di ricerca partecipata sui Disturbi della Nutrizione e Alimentazione realizzato in primavera e coordinato da Antonella Cuppari (PhD., coop. soc. La Vecchia Quercia) e Silvia Luraschi (PhD., pedagogista, counselor e insegnante del Metodo Feldenkrais), in collaborazione con Consorzio Consolida.

Nell’arco di tutta la settimana, dal 7 al 13 ottobre ogni giorno, i canali social della Libreria Sociale Mascari5 dedicheranno uno spazio speciale a un libro che sfiora il tema del disagio psichico e lo fa con gli strumenti che la letteratura mette a disposizione: poesia, saggi, romanzi e biografie che esplorano da diverse angolature la complessità di queste esperienze, al contempo individuali e collettive. Tutti i testi saranno disponibili per l’acquisto presso la libreria.

L’impegno a sensibilizzare sul tema della salute mentale proseguirà oltre questi giorni di celebrazione: seguiranno nuove iniziative legate ai Disturbi della Nutrizione e Alimentazione, che coinvolgeranno anche nuove realtà che lavorano ogni giorno a contatto con questo tipo di storie. Promuovere salute mentale, infatti, richiede prima di tutto il coraggio di parlarne, di uscire dallo stigma per permettere a queste storie di abitare lo spazio della collettività.