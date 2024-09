GIORNATA DELLA SALUTE MENTALE, IL 13 OTTOBRE A GALBIATE

GALBIATE – Il 13 ottobre dalle 10 alle 18 si terrà la Giornata della salute mentale, un evento organizzato da HorusClub in stretta collaborazione con l’associazione Vibes e con il patrocinio del Comune di Galbiate. Appuntamento a Galbiate presso Lo Spot in via Bergamo 1.

Diverse le attività proposte che spaziano dallo sport all’espressione artistica. Per tutto il giorno sarà presente la mostra fotografica dell’artista Lucy Lanfranconi, uno stand dove si potrà esprimere la propria idea di benessere tramite disegno, e la possibilità di scattare foto con la cornice della giornata.

Durante la mattinata si potrà prendere parte al laboratorio botanico, ad attività di consapevolezza con “La casa di Margherita”, e una lezione di yoga con Alice. Nel pomeriggio si potrà partecipare a un torneo di scacchi, un torneo di pallavolo, un laboratorio di giocoleria con i Vibes e un laboratorio di artigianato con Cariddi. Non mancherà la possibilità di rifocillarsi grazie alle proposte gastronomiche de Lo Spot.

La giornata sarà allietata dalla musica di Dj Swatt. L’evento sarà celebrato alle 11 da un momento di confronto sul tema della salute mentale con Carla Ferrari Aggradi invitata dal Forum di Salute mentale di Lecco a cui si accompagneranno le riflessioni delle associazioni che partecipano all’evento, di Vittoria Speltoni (responsabile del centro diurno psichiatrico di Lecco) e di Annalisa Mazzoleni (Sportello di urgenza psicologica Lecco). Presenti anche le istituzioni comunali.

Sarà, inoltre, presentato il progetto elaborato dalle classi quinte dell’istituto Bertacchi di Lecco. Una giornata, quindi, ricca di attività all’insegna del benessere di mente e corpo.