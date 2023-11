GIORNATA DELL’INFANZIA 2023: LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI LECCO

LECCO – Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 ha adottato la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child – CRC).

In occasione del 34esimo anniversario di questa ricorrenza, il Comune di Lecco promuove una serie di iniziative per diffondere consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e per rimarcare il proprio impegno a favore dei più giovani.

Durante la mattinata del 20 novembre alle scuole primarie del territorio verrà consegnato un opuscolo realizzato da UNICEF che spiega ai bambini in parole semplici e in una grafica accattivante i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nel pomeriggio, alle 18, presso l’Auditorium del Centro Civico Sandro Pertini, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni conferirà la cittadinanza civica ai bambini e ai ragazzi nati in Italia e residenti a Lecco, non in possesso della cittadinanza italiana.

Il 20 novembre inoltre il Comune di Lecco aderisce all’iniziativa “Go Blue” promossa da ANCI e UNICEF Italia: il Palazzo Comunale verrà illuminato di blu per sensibilizzare tutta la cittadinanza sui diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti e per sottolineare l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere politiche che garantiscano la piena attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione Onu.

F. S.