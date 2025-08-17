GIORNATA INTENSA PER I VIGILI DEL FUOCO DI LECCO, VARI GLI INTERVENTI

LECCO – È stata una giornata particolarmente impegnativa per i Vigili del Fuoco della provincia di Lecco, che fino alle 18 hanno effettuato ben 15 interventi di soccorso tecnico, spaziando da incendi a soccorsi sanitari e incidenti stradali.

Tra gli episodi più rilevanti, un incendio di vegetazione è divampato intorno alle 15 a Calolziocorte, lungo via Resegone. Le fiamme, alte e visibili da lontano, hanno generato numerose chiamate alla sala operativa. Il Comando ha inviato sul posto un’autopompa e un’autobotte: grazie alla rapidità dell’intervento, l’incendio è stato contenuto prima che potesse propagarsi ulteriormente.

Un’ora più tardi, alle 16, un altro intervento ha richiesto l’attenzione dei soccorritori a Dervio, nella località di Corenno Plinio. Una persona ha accusato un malore sulle scalinate del borgo, rendendo necessario l’intervento congiunto dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco. La squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) e il personale del distaccamento di Bellano hanno provveduto all’immobilizzazione e al trasporto della persona fino al pontile, dove l’idroambulanza del Soccorso Bellanese ha preso in carico il ferito per il trasferimento in ospedale.

La squadra nautica impegnata nel servizio “Lago Sicuro” ha effettuato due interventi di soccorso tecnico sul lago, mentre la squadra SAF è stata coinvolta in altri due scenari su richiesta della centrale operativa SOREU118.

Infine, le squadre ordinarie sono intervenute anche per un incidente stradale a Olginate e per altri soccorsi tecnici, tutti gestiti con la consueta professionalità e tempestività.