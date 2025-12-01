GIORNATA MONDIALE CONTRO L’AIDS, L’IMPEGNO DI ASST LECCO

LECCO – L’ASST di Lecco rinnova il proprio impegno nella lotta contro l’AIDS non solo attraverso i percorsi di diagnosi e cura, ma anche, e in modo prioritario, attraverso la prevenzione.

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, è stata ricostituita la rete dei servizi coinvolti lungo tutta la catena dell’intervento, dalla prevenzione alla cura, per offrire un momento di informazione e sensibilizzazione rivolto agli studenti del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco attraverso le attività Consultoriali, l’Unità di Continuità Assistenziale (UCA), la Struttura Complessa di Malattie Infettive e la Struttura Complessa Rete Dipendenze, in collaborazione con l’Associazione Il Gabbiano/Unità di strada, la Cooperativa L’Arcobaleno e l’Associazione Renzo e Lucio.

Quest’oggi lunedì 1° dicembre, e per tutta la giornata nell’atrio dell’edificio 9 del Politecnico di Lecco, operatori sanitari e volontari hanno incontrato studenti e studentesse promuovendo la consapevolezza sulla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e all’HIV in particolare.

Dati relativi all’HIV in ASST Lecco

Per quando riguarda l’ASST di Lecco nel 2025, non ancora concluso, sono state registrate undici nuove infezioni.

Dal 2015 la quota di persone a cui viene diagnosticata tardivamente l’infezione da HIV è in continuo aumento.

I soggetti che vivono con HIV che assumono con regolarità la terapia antiretrovirale e azzerano la quantità di virus circolante nel sangue, raggiungono quella condizione clinica che rende pressoché nullo il rischio di trasmissione dell’infezione al proprio partner sessuale sieronegativo o al proprio figlio nel caso di donne in gravidanza.

Questa conquista nella cura di HIV rafforza ancora di più il ruolo della prevenzione e dello screening poiché è chiaro che conoscere il proprio stato sierologico nei confronti di HIV, accedere alle cure e avere una eccellente aderenza alla terapia, rappresentano condizioni necessarie ed efficaci per interrompere la diffusione e trasmissione di questa patologia infettiva.

Le evidenze e i risultati degli ultimi studi confermano, inoltre, l’efficacia della profilassi farmacologica Pre-Esposizione (PrEP) nella trasmissione dell’infezione nelle categorie a rischio, contribuendo a potenziare e a rendere più incisive le strategie di prevenzione, sia di tipo comportamentale sia farmacologico.