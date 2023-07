LECCO – Due giorni ricchi di eventi, quelli dello scorso weekend agli Istituti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco, per i festeggiamenti della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani.

Sabato 22 luglio, in collaborazione con l’Associazione Amici degli Istituti che ha offerto a tutti gelati e ghiaccioli, nel parco secolare dell’IRAM molti i bambini che, insieme ai loro nonni, hanno trascorso un pomeriggio in compagnia, facendosi coinvolgere nei giochi preparati dalle educatrici, sfidando genitori, nonni, bisnonni e zii. Il pomeriggio di festa ha visto anche un momento musicale per tutti, con canti e balli. È stata anche l’occasione di mostrare alcuni dei lavori eseguiti dagli ospiti nei vari laboratori.

Domenica mattina la messa celebrata da don Paolo, con la presenza del presidente Giuseppe Canali, della vicepresidente Rosaria Bonacina, oltre che di Annamaria Anghileri e Lina Colombo dell’Associazione Amici Sostenitori IRAM. La messa è stata animata da Lorenza Martinelli con un gruppo del Coro della Parrocchia di Germanedo. Numerosi i volontari presenti che hanno agevolato la partecipazione numerosa degli ospiti.