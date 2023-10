LECCO – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si terrà domani 10 ottobre, il Centro Diurno Psichiatrico del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’ASST di Lecco, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Lecco e Malgrate, il Consorzio Stabile HCM e la Cooperativa Arcobaleno, celebreranno questa particolare occasione con iniziative che coinvolgeranno la popolazione e le associazioni del territorio.

Martedì 10 ottobre, presso gli spazi del Comune di Lecco, sarà allestita e inaugurata la mostra fotografica itinerante ‘Uno scatto in avanti’ realizzata dal laboratorio fotografico dei servizi per la salute mentale della Cooperativa L’Arcobaleno in collaborazione con i servizi territoriali dell’ASST di Lecco. Nel pomeriggio, dalle 17, presso il ristorante-pizzeria Fiore sarà organizzato un incontro a tema, con la presidente nazionale Forum salute Mentale.

Sabato 14 ottobre sul lungolago di Malgrate, dalle 10 alle 17, sarà organizzato un mercatino dell’artigianato con bancarelle espositive di artigiani del territorio. Saranno presenti, inoltre, prodotti realizzati con progetti riabilitativi dagli utenti che frequentano il Centro Diurno Psichiatrico. Questi momenti, consentono loro di fare esperienze positive in vari ambiti, sia dal punto di vista risocializzante sia lavorativo, ma anche riemergere capacità, attitudini e talenti. L’evento è patrocinato dal Comune di Malgrate in collaborazione con Consorzio Stabile HCM, Horus, Vibes ASD, Forum di Salute Mentale e Proloco Malgrate.

Altra iniziativa voluta da specialisti, utenti, sostenitori e associazioni è il lancio del concorso per la ricerca del nome del nuovo Centro Psico Sociale (CPS) che, conclusi i lavori di ristrutturazione attualmente in atto, sarà trasferito in via Tubi a Lecco. Sarà possibile, per chi fosse interessato a partecipare, inviare proposte agli indirizzi mail r.depaola@asst-lecco.it e/o s.martini@asst-lecco.it entro il 20 ottobre prossimo. Venerdì 27 ottobre, alle 16 presso la sede di via Ghislanzoni, verrà organizzata una mostra con tutte le idee pervenute, una giuria selezionata valuterà tutte le proposte individuando il nome più appropriato per il CPS.

“In occasione della Giornata Mondiale riconosciamo l’importanza fondamentale della salute mentale nella vita di ciascuno di noi – dice Enrico Frisone, direttore Socio Sanitario ASST Lecco -. La salute mentale è un aspetto essenziale della nostra vita tuttavia, spesso, trascuriamo il nostro benessere psicologico a causa del persistente stigma sociale. Non esiste vergogna nell’affrontare le sfide della salute mentale. Dobbiamo creare ambienti sicuri e inclusivi in cui le persone possano parlare apertamente delle proprie esperienze, senza paura di giudizi o discriminazioni. Oggi, ricordiamoci che non siamo soli nelle nostre sfide, e insieme possiamo costruire un mondo in cui la salute mentale è trattata con la stessa importanza della salute fisica. Il lungo impegno profuso in tutti questi anni dai nostri professionisti ha saputo coniugare attività sociali con obiettivi terapeutici riabilitativi, esempio ne sono le numerose iniziative messe in campo dalla nostra ASST in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali della nostra provincia”.

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute mentale come uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia, ponendo alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone il diritto alla salute – aggiunge Simonetta Martini, responsabile Area Territoriale Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASST Lecco -. Attraverso questi eventi vorremmo condividere con la collettività l’importanza di costruire buone pratiche e buone alleanze che permettano ad ogni individuo, soprattutto se fragile, di attingere alle proprie risorse positive, sia individuali sia relazionali e sociali che contribuiscano altresì al completo reinserimento nel tessuto sociale come cittadini attivi e responsabili. Desidero ringraziare personalmente tutti i colleghi, le cooperative e le associazioni che instancabilmente sostengono queste attività”.