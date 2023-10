LECCO – Il Forum Salute Mentale di Lecco, coordinamento informale costituito fra CGIL, ARCI, Ass. Comunità Il Gabbiano, Coop. L’Arcobaleno, Continente Italia, utenti, familiari, operatori e cittadini, organizza in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale un incontro pubblico per martedì 10 ottobre alle 17:30 al ‘Fiore – cucina in libertà’ in via Belfiore 1 a Lecco.

Oggetto dell’evento sarà il disegno di legge Serracchiani-Sensi, presentato in Parlamento lo scorso 13 giugno, con l’obiettivo di rilanciare l’applicazione della L. 180/78, la così detta Legge Basaglia, a 45 anni dalla sua approvazione e dall’avvio dello straordinario cambiamento da essa determinato.

Nell’attuale contesto di grave difficoltà in cui si trova la sanità italiana, i servizi psichiatrici sono tra gli ambiti che maggiormente soffrono di carenza di risorse finanziarie e di personale. Il disegno di legge, a partire dal richiamo ai principi e valori della L.180, indica obiettivi e strumenti finalizzati ad assicurare in tutto il paese alle persone che soffrono di disturbi mentali, adeguati livelli di assistenza, percorsi di cura integrata, operatività dei servizi sul territorio H 24, mettendo sempre al centro la persona e i suoi bisogni.