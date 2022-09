VALSASSINA – La Valsassina non mancherà all’appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio di sabato 24 settembre. Grazie alla collaborazione tra le associazioni culturali del territorio La Fucina e Amici della Torre, le parrocchie, le amministrazioni locali e gli operatori economici come Banca della Valsassina e Pavoni Snc vengono organizzate quattro aperture straordinarie di luoghi della cultura per riscoprire le ricchezze artistiche della nostra Valle.