GIORNO DELLA MEMORIA, CRIMELLA: “PER RIBADIRE NO A GUERRE E RAZZISMI”

Il Giorno della Memoria rappresenta sempre un momento di commemorazione e di ricordo importante di una delle pagine più buie della nostra storia, quella dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

In un momento storico drammatico come quello che stiamo vivendo, con le guerre in Ucraina e nella striscia di Gaza, questo giorno assume un significato ancora più profondo e purtroppo attuale, in cui bisogna ribadire con forza il nostro No ai razzismi e No alle guerre.

Lecco in particolare, e anche la Segreteria del Pd cittadino, ricorda tutti i suoi concittadini caduti sotto il regime fascista con la commemorazione di Lino e Pietro Ciceri a cui sono state dedicate nel 2019 le pietre d’inciampo ad Acquate.

Fausto Crimella

Segretario Pd Lecco