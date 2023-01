LECCO – In occasione del Giorno della Memoria, la giornata istituita per ricordare le vittime dell’Olocausto e delle leggi raziali che viene celebrata ogni anno il 27 gennaio, il Comune di Lecco promuove una cerimonia commemorativa ad Acquate, in via Resegone, dove nel 2019 sono state posate due pietre d’inciampo in ricordo di Lino Ciceri e del padre Pietro Ciceri, eroi della Resistenza lecchese.

Nel 2023 ricorrono i cento anni dalla nascita di Lino Ciceri, nato il 30 luglio 1923. Sarà un importante appuntamento con la memoria e con la storia, con un passato da ricordare e raccontare per onorare il sacrificio di uomini che hanno perso la loro vita per difendere i valori della libertà e dell’uguaglianza.

All’evento, che inizierà oggi alle 11:30, saranno presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la viceprefetto di Lecco Laura Maria Motolese, la consigliera con delega alla Cultura della Provincia di Lecco Fiorenza Albani, la vicepresidente ANPI Lecco Patrizia Milani e la presidente di “Femminile Presente!” Irene Riva.

F. S.