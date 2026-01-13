GIORNO DELLA MEMORIA: “IO NON DIMENTICO” IN SCENA A GALBIATE

GALBIATE – “Io non dimentico” è la lettura scenica che il Comune di Galbiate propone alla cittadinanza in occasione delle iniziative per il Giorno della Memoria. L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio, alle 21, all’Auditorium Golfari di piazza C. Golfari, con ingresso libero.

Il titolo “Io non dimentico” richiama esplicitamente il dovere civile della memoria e introduce una serata interamente dedicata alle vittime della Shoah attraverso parole, suoni e suggestioni teatrali. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Galbiate, con il sostegno del brand turistico Lago di Como e la collaborazione del gruppo culturale “Architetti delle Parole”.

Lo spettacolo, curato e interpretato da Carlo Arrigoni e Mattia Cattaneo, nasce come lettura teatrale itinerante che in questi mesi viene proposta in diversi comuni lombardi. Il percorso narrativo intreccia testimonianze, pagine di narrativa, poesia e riflessioni storiche, con l’obiettivo di restituire al pubblico volti, nomi e storie, sottraendoli all’anonimato dei numeri dei lager.