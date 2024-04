GIOVANE SPACCIATORE CONDANNATO: SENTENZA DI TRE ANNI E OTTO MESI

LECCO – Tre anni e 8 mesi: è la pena inflitta dal giudice monocratico Paolo Salvatore nei confronti di un 24enne, originario del Marocco e residente nel Lecchese.

I fatti risalgono a metà marzo, quando i carabinieri durante un controllo tra Calolziocorte e il confine con la provincia di Bergamo trovarono sulla vettura del giovane più di un chilo di hashish. L’arresto è stato convalidato in carcere, in attesa del processo che si è svolto oggi. Il 24enne, con famiglia in Marocco, aveva raggiunto l’Italia per lavoro ed era incensurato.

Il suo difensore ha chiesto il rito abbreviato e il giudice ha inflitto la condanna a quasi 4 anni. Nei prossimi giorni sarà avanzata dal legale del 24enne la richiesta dei domiciliari.

A. Pa.