GIOVANI AGRICOLTORI: 140 MILA EURO A TRE NUOVE IMPRESE NEL LECCHESE

LECCO – Con il quarto periodo del bando regionale per l’insediamento di giovani agricoltori, Regione Lombardia ha assegnato un contributo complessivo di 140 mila euro a tre nuove imprese agricole situate nella provincia di Lecco, localizzate nei territori di Oliveto Lario, Valsassina e Casatese.

L’aiuto è concesso sotto forma di premio di primo insediamento ai giovani agricoltori come pagamento forfettario in due rate. L’importo del premio varia in base alla localizzazione dell’azienda: 50.000 euro per le aziende in aree svantaggiate di montagna; 40.000 euro per aziende in altre aree rurali …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS